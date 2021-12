Sms Ausl a famiglie per vaccinare figli: presentato esposto in Procura

'Il Comitato italiano per la libertà, alla luce dell'incauta iniziativa della Ausl che in barba al principio di prudenza e al rispetto del ruolo dei genitori nella tutela dei loro figli, si è prodìgata nell'invio di Sms di avvenuta prenotazione del vaccino anti-Covid 19, non richiesto da nessuna famiglia, non ha avuto altra scelta che segnalare l'accaduto alla Procura della Repubblica'. Così in una nota il presidente del Comitato Flavio Morani annuncia l'esposto presentato in procura.'La modalità di convocazione delle famlglie per la vaccinazione è prassi avvenga per vaccinazioni considerate obbligatorie. La vaccinazione anti-Covid per i bambini, è bene ricordarlo, non è obbligatoria - continua la nota -. Tali Sms hanno avuto quindi il solo risultato di mettere in agitazione le famiglie o peggio di confonderle rispetto ai loro obblighi di legge. Anche su questo tema, di nuovo l'approccio dello Stato si mostra autoritario, igannevole e prevaricatore.'Il comitato si aspetta che il Giudice intervenga, annulli queste prenotazioni e obblighi l'Ausl a mandare messaggi di automatica disdetta. Ci auspichiamo che lo faccia anche in fretta, in quanto la vaccinazione dei bambini è cominciata già ieri - continua il Comitato -. La speranza non morirà mai da nostra parte. Per questo ci nvolgiamo anche alla Ausl invitandola, ancor prima che glielo imponga un giudice, ad annullare queste prenotazioni viziate e a lavorare una campagna informativa trasparente sulla vaccinazione ai bambini. Il Comitato per parte sua spiegherà le ragioni per cui vaccinare i bambini sia in questa fase un azzardo, in quanto tra scarsa conoscenza degli effetti avversi a medio lungo periodo, insufficienza dati sulle sperimentazioni ai bambini e statistiche sulle compllcazioni da Covìd subite dai bambini, siamo in presenza costi ben più alti del benefici possibili. Incentrare ,come fatto da Aifa, tale campagna sulla libertà è uno schiaffo all'intelligenza di tutti gli italiani che ben hanno compreso come tra i benefici della vaccinazione certamente non vi sia la riduzione del contagio. Invitiamo quindi tutti gli attori in campo alla prudenza su questa vicenda, evitando che anch'essa contribuisca ad allargare il solco tra cittadini e Stato, dopo due anni di disastri nella gestione politica e mediatica della pandemia. Allargare il solco sui bambini, rischia di trasformare il solco in una voragine, in fondo al quale vi è solo l'abisso. Dagli abissi, gli uomini non sono in grado di tornare indietro'.