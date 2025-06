Sosta vietata in corso canalchiaro e oltre: arriva Ivanka Trump

È atteso per il tardo pomeriggio di oggi l'arrivo in città di Ivanka Trump, figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme alla sua famiglia. La visita, preannunciata da alcuni giorni, ha già iniziato a generare un notevole impatto sulla viabilità nella zona sud del centro storico, in particolare nei pressi di Corso Canalchiaro, uno degli accessi principali al cuore della città e all'hotel in cui la famiglia alloggerà.



La famiglia di Ivanka Trump resterà a Modena per una sola giornata, con un programma che prevede la visita ad alcune delle cosiddette eccellenze modenesi, tra cui spiccano i celebri Musei Ferrari, attrazione e del territorio che unisce storia, design e motori.



Per motivi di sicurezza, Corso Canalchiaro verrà temporaneamente chiuso al traffico veicolare in corrispondenza dell’arrivo della delegazione. Inoltre, è stato istituito un divieto di sosta esteso in tutta la zona dalle ore 15:00 di oggi fino alle 15:00 di domani; divieto che ha già provocato notevoli disagi sia per i residenti sia per i commercianti della zona.



Non sono previste apparizioni pubbliche o incontri ufficiali con le autorità locali, anche se fonti non confermate parlano di una possibile visita privata ad una nota acetaia nei dintorni della città.