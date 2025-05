Sostenere l'Ant: un open day vintage con pezzi unci per arredare casa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 10 e 11 maggio 2025 dalle ore 10 alle 18, a Modena al terzo piano di via Puccini 28, si terrà un open day molto particolare aperto a tutta la cittadinanza a cura di Fondazione Ant, presso un appartamento completamente arredato ricevuto in eredità dal signor Mauro Adani.



Con una modesta donazione a sostegno di Ant, per i cittadini che parteciperanno a questo open day, sarà possibile scegliere elementi di arredo ed oggettistica per la casa di vario genere, quali servizi di piatti, bicchieri, biancheria per la casa, quadri, tappeti, lampadari, soprammobili ed altro ancora.



Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici e dei progetti di prevenzione gratuita in favore dei cittadini e delle scuole del territorio portati avanti da Fondazione Ant che, per questa iniziativa, si precisa, non effettua servizio di consegna.



Ant esprime la propria gratitudine al signor Adani per l’atto di grande generosità che ha compiuto: lasciare il proprio patrimonio o parte di esso ad una realtà come Ant oltre ad essere un gesto di grande generosità, è un esempio concreto di solidarietà nei confronti di chi si trova in difficoltà.



Per info rivolgersi alla sede di Ant in V.le Verdi 60 a Modena - 059 238181.