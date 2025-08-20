Spaccia al Parco Ducale: denunciato e libero

Nel corso della serata del 18 agosto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano di 31 anni, senza fissa dimora, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa si è sviluppata nell’ambito di un prolungato servizio di osservazione, nel corso del quale l’indagato è stato individuato quale autore dello spaccio di alcuni grammi di cocaina a favore di un uomo residente a Modena.

L’acquirente è stato sottoposto a controllo dai militari e segnalato alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Successivamente rintracciato all’interno del Parco Giardino Ducale Estense, a seguito di perquisizione personale, il 31enne è stato trovato in possesso di 105 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

