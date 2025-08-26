Spaccio a Modena: la Polizia Locale blocca giovane straniero irregolare

Un tempestivo intervento della Polizia Locale ha permesso di interrompere un’attività di spaccio in una strada a ridosso del centro e di sequestrare diverse dosi di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana in via Scanaroli, zona già segnalata più volte dai residenti per episodi sospetti legati al consumo e allo smercio di droga.

Durante un servizio di controllo mirato sul territorio, gli agenti hanno sorpreso un giovane cittadino residente a Modena mentre stava cedendo una dose di hashish a un altro modenese. L’acquirente è stato fermato e segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90, che prevede una sanzione amministrativa.

Movimentata la reazione dello spacciatore: alla vista degli operatori, il giovane ha cercato di sottrarsi al fermo, colpendo e scalciando contro gli agenti e riuscendo inizialmente a guadagnare la fuga. L’uomo è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare, oltre alla dose già ceduta del peso di 2,32 grammi di hashish, ulteriori 19,61 grammi della stessa sostanza, nonché 4,91 grammi di cocaina suddivisi in due dosi pronte allo spaccio. Rinvenuto anche un bilancino di precisione, ulteriore elemento a conferma dell’attività di cessione.

Il giovane è stato quindi denunciato a piede libero per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale nelle concitate fasi del fermo. A suo carico è stata contestata anche la violazione delle norme in materia di soggiorno e permanenza degli stranieri.

