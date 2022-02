Spaccio su una panchina del Parco Pertini: un arresto

Gli agenti in servizio di pattugliamento in zona centro, nell’effettuare un controllo all’interno del parco Pertini, hanno notato due giovani seduti su una panchina che, alla vista della Volante, si allontanavano in direzioni opposte dandosi alla fuga. Uno dei due durante il tentativo di eludere il controllo ha gettato a terra un involucro.Dopo aver bloccato l’uomo, 32enne straniero, e aver recuperato l’involucro, gli operatori vi hanno rilevato all’interno 18 bustine di cellophane con sostanza stupefacente del tipo Marijuana, per un peso di circa 31 grammi.La successiva perquisizione personale ha consentito il rinvenimento di alcune banconote di piccolo taglio e di un telefono cellulare. Nella perquisizione estesa ad un locale seminterrato in uso all’uomo sempre in zona centro, gli agenti hanno trovato una busta contenente delle infiorescenze di Marijuana per un peso di 23 grammi, nascosta sotto il materasso, oltre a materiale di confezionamento e ad un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro. L'uomo è stato accusato di spaccio di sostanza stupefacente.Alla scarcerazione, l’Ufficio Immigrazione valuterà la posizione di soggiorno sul Territorio Nazionale, per la conseguente adozione dei provvedimenti del caso.Nella foto, la Squadra Volante al Parco Pertini di Modena,