Spinta alla vaccinazione: l'Ausl lancia la quarta dose By Night

Sei serate, dalle 18 alle 22, tutti i martedì e giovedì dal 19 luglio al 4 agosto, dedicate alla somministrazione della quarta dose agli over60 presso il Punto vaccinale di Modena in via Minutara 1.Una “vaccinazione by night” che l’Azienda USL rivolge a coloro che hanno dai 60 anni in su e sono domiciliati in uno dei comuni della provincia di Modena, e che rappresenta un’offerta alternativa all’eventuale appuntamento fornito tramite SMS dall’Azienda sanitaria (non sarà dunque necessario annullare o spostare nulla e potranno accedere anche coloro che non l’hanno ancora ricevuto).Sono stati messi a disposizione 2300 posti in tutto, ai quali si potrà accedere – come già avvenuto in altre occasioni – prenotandosi tramite la pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-quarta-dose-serale del sito Ausl dove, dalla mattina di domani 15 luglio, saranno già visibili le prime tre date.Possono iscriversi tutti i cittadini dai 60 anni di età domiciliati in provincia di Modena.Occorre collegarsi alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid-quarta-dose-serale, scegliere una delle date disponibili e indicare il proprio codice fiscale e i dati anagrafici; una volta completata l’iscrizione si riceve una mail Ausl con le informazioni sull’accesso e la modulistica, ed un codice identificativo che potrà servire anche per l’annullamento della prenotazione.Attenzione: non sarà possibile iscriversi a più date. Salvo esaurimento posti le prenotazioni si chiuderanno alle ore 12 del giorno della vaccinazione.Oltre alla “vaccinazione by night”, tra oggi e domani l’Ausl invierà i primi 27.500 messaggi tra over60 e le persone a partire dai 12 anni ad elevata fragilità eleggibili alla quarta dose. Le vaccinazioni sono già in corso e continueranno venerdì e sabato, per poi entrare a regime, durante le prossime settimane, con circa 2000 posti al giorno messi a disposizione dall’Azienda sanitaria presso i punti vaccinali. Contemporaneamente si valuterà la percentuale di adesione dei cittadini alla prenotazione offerta, con l’obiettivo di organizzare in modo efficiente l’attività dei punti vaccinali nelle settimane successive e completare le attività di prenotazione e comunicazione degli appuntamenti ai restanti 84.000 cittadini eleggibili.