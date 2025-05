Sport e Università: premiati gli atleti del programma Unimore Sport Excellence in memoria di Dall’Aglio e Landi

Sport e Università: premiati questa mattina gli atleti del programma Unimore Sport Excellence edizione 2024/25. Il programma Unimore Sport Excellence, sottoscritto da CONI e Unimore nel giugno 2017, è destinato a supportare l'attività di apprendimento e di formazione universitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità un'attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale.“L’arruolamento nel progetto crea le condizioni per consentire ai giovani atleti di talento di conciliare al meglio sport agonistico e impegno universitario, e permette di accedere alla cosiddetta “dual carreer”, quel sistema cioè di benefici e di strumenti che l’Ateneo mette in atto per facilitare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica. Tra questi sono previsti anche l’accompagnamento di un tutor accademico e un diploma supplement, al completamento degli studi in UNIMORE, rilasciato ai partecipanti al programma per certificare il doppio percorso” – commenta la Delegata del Rettore per lo Sport Prof.ssa Isabella Morlini.PREMI DI STUDIO UNIMORE SPORT EXCELLENCE 2024/2025I vincitori e le vincitrici dell’ottava edizione dei Premi Mattia Dall’Aglio sono:· Vivian Otoibhi Osagie, studentessa al primo anno di Infermieristica, è lanciatrice del peso, medaglia d’argento ai Campionati Italiani individuali promesse di atletica leggera 2024.· Marco Butturini studente al secondo anno del corso di Laurea Magistralein Ingegneria meccanica, giocatore di rugby serie A Elite medaglia di bronzo ai CNU 2024 con la squadra del Rugby a 7 CUS MORE.· Matteo Grisendi studente al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria meccantronica componente della squadra di pallacanestro CUS MORE medaglia di bronzo ai CNU 2024.· Alessandro Pasquinucci studente al terzo anno del coso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale vincitore con il CUS MORE della medaglia d’oro nei 5000m e medaglia di bronzo nei 1500m ai CNU 2024.è stato istituito in memoria dello studente atleta Mattia Dall'Aglio, deceduto nell'agosto del 2017, per volontà della Famiglia che ogni anno contribuisce economicamente, insieme ad un gruppo di amici, a questa iniziativa. I Premi di Studio Mattia Dall’Aglio, che ammontano a 2.500 euro l’uno, vengono assegnati ad un massimo di 4 studenti ammessi al progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE che risultino possedere un curriculum sportivo ed un curriculum accademico di eccellenza.· Francesca Maniero studentessa al quinto anno del cdlm a ciclo unico in Giurisprudenza, campionessa italiana di Hockey su pista Campionessa italiana (Coppa Italia) Senior Femminile, Campionessa italiana (Campionato Italiano) Senior Femminile, Campionessaitaliana (Supercoppa Italiana) Senior Femminile, Convocazione Nazionale Senior Femminile mondiale Novara (Italia), Partecipazione Eurolega Senior Femminile, 4° classificata Mondiale Senior Femminile Novara (Italia).· Federica Pansini studentessa del Corso di laurea in Scienze Tecniche Psicologiche Campionessa Italiana U23 negli 800 m all’aperto e al coperto, in carriera anche medaglia di bronzo con la staffetta 4x400 ai Mondiali U20 e agli Europei U20 nel 2021è stato istituito per volontà della Famiglia Landi nell'AA 20/21 in memoria del Direttore Tecnico Sportivo Luciano Landi, prematuramente deceduto nell'agosto del 2020 e prevede il finanziamento di due premi di studio del valore di 2.500 euro ciascuno, a studenti e studentesse ammessi al progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE che risultino possedere un curriculum sportivo ed un curriculum accademico di eccellenza. Luciano Landi, allenatore e direttore sportivo della Associazione Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco di Modena, nel corso della sua lunga attività di allenatore di nuoto ha contribuito alla crescita di tanti giovani atleti che sotto la sua guida esperta hanno raggiunto importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale; tra questi, Mattia Dall’Aglio.La vincitrice della quarta edizione del Premio SAU Group è:· Giulia Bozzoli studentessa del corso di laurea in Assistenza Sanitaria,che ha conquistato la medaglia d’argento ai CNU 2024 con la squadra di pallavolo femminile del CUS MORE.Il Premio SAU Group è stato istituito grazie al generoso contributo di questa azienda del territorio modenese, a favore di un partecipante meritevole del programma UNIMORE SPORT EXCELLENCE.Il CUS MO.RE prenderà parte alle fasi finali dei Campionati Nazionali Universitari 2025, in programma ad Ancona dal 24 maggio al 1° giugno, con una delegazione composta da oltre 130 atleti e tecnici. Il CUS MO.RE può vantare una partecipazione di atleti di altissimo livello, che competono regolarmente in campionati professionistici come pallavolo e rugby a7 o che sono, come nel caso dell'atletica leggera, in forza ai corpi militari.Anche quest’anno, il CU MO.RE è tra i pochissimi in Italia – insieme al solo CUS Parma – a qualificarsi con ben cinque squadre: Pallavolo Maschile – in campo da lunedì 26 maggio, Calcio a 11 – in campo da lunedì 26 maggio, Pallavolo Femminile – in campo da martedì 27 maggio, Pallacanestro – in campo da martedì 27 maggio, Rugby a 7 – in campo da mercoledì 28 maggio.A queste si aggiunge la partecipazione di numerosi atleti in discipline individuali, secondo il seguente calendario: Taekwondo (sabato 24 maggio), Scacchi (sabato 24 e domenica 25 maggio), Tennis (da lunedì 26 maggio), Scherma (mercoledì 27 maggio), Judo (sabato 31 maggio), Lotta (sabato 31 maggio), Atletica leggera (sabato 31 maggio e domenica 1 giugno).