Stop alle 20 e i negozi di vicinato: ordinanza prorogata al 18 agosto ed estesa

Dal 20 luglio al 18 agosto 2025 gli esercizi di vicinato fino a 250 metri quadri di superficie del settore alimentare e misto alimentare, che si trovano nel centro storico e in altre strade vicine alla corona dei viali devono chiudere alle 20 e non potranno riaprire prima delle 6 del giorno dopo.



Lo prevede l’Ordinanza del Sindaco Prot. n. 250215 del 02/07/2025, che da seguito all'Ordinanza del Sindaco Prot.n. 217865 del 05/06/2025 valida dal 20 giugno al 19 luglio, per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché il decoro urbano e il patrimonio culturale nelle aree del centro storico di Modena interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna.

L'area soggetta al provvedimento

È quella delimitata da Viale Vittorio Veneto, Viale Molza, Viale Monte Kosica, Viale Crispi, P.le Natale Bruni, Viale Caduti in Guerra, Viale Rimembranze, P.le Risorgimento, a cui si aggiungono le vie dell’Abate, via Mazzoni, via Piave, via Muzzioli, viale Sigonio, via Medaglie d’Oro, via San Faustino, via Luosi, via Rainusso, via Cassiani, viale Gramsci, via Nonantolana nel tratto da via del Lancillotto a via Ciro Menotti e via Emilia Ovest dall’intersezione con Largo A. Moro all’intersezione con viale Italia.

Le violazioni all'ordinanza

prevedono una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro, nel caso di violazione ripetuta due volte in un anno il Questore può disporre la sospensione dell'attività per quindici giorni.