Strada Saliceto Panaro: perchè abbattere oltre 10 alberi sani?

Alla redazione de La Pressa è giunta, da parte di alcuni cittadini, la segnalazione con testimonianza fotografiche di numerosi alberi, tra i quali un grande abete, abbattuti nella zona degli appartamenti Acer casa in strada Saliceto Panaro a Modena, al confine con gli ex magazzini Ausl.Parliamo di una dozzina di alberi, molti dei quali ad alto fusto, tagliati - come riferiscono i cittadini - senza un confronto con tutti i residenti delle palazzine. Alberi che, a quanto pare, non presentavano (a parte uno) alcun segno di cedimento o malattia. Non solo, gli sfalci sono stati lasciati all'interno dell'ex magazzino Ausl il cui tetto, in assenza di grondaie per far defluire l'acqua, si tramuta durante i periodi di pioggia in un enorme serbatoio di acqua stagnate.Nelle foto quello che resta degli alberi e il tetto degli ex magazzini Ausl