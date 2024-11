Street Parade, a Modena serpentone di colori e musica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un corteo di protesta nato contro il disegno di legge 'Sicurezza' che, per gli organizzatori, 'limita tutte le persone che vogliono poter protestare per i propri diritti'. Il rischio, scrivono su un volantino, e quello di 'rendere illegale ogni libertà di espressione e protesta'.Franco Bertoli dello storico spazio sociale autogestito Libera di Modena apre il corteo con un discorso: 'E' in discussione al Senato, dopo essere passato alla Camera, questo decreto Sicurezza DDL 1660. Per fare un esempio, a chi arriva in Italia dopo aver attraversato il deserto e il mare non è concessa la scheda telefonica per poter chiamare i propri famigliari; ma ci sono anche norme contro chi occupa una casa, mentre se si viene licenziati non si può occupare la strada davanti all'azienda.

Siamo a una svolta autoritaria, e dobbiamo protestare contro questo governo'.

E' un serpentone di colori e musica quello che attraversa Modena nel pomeriggio lungo i viali. Tanti i manifestanti dei diversi collettivi e spazi autogestiti arrivati soprattutto dal nord Italia. Molti meno rispetto al colpo d'occhio della Parade di ottobre 2023, quando a sfilare per le strade modenesi erano arrivati in migliaia da tutt'Italia, sull'onda del ricordo a un anno di distanza del rave di Modena Nord del 31 ottobre 2022.

C'è il servizio di autodifesa voluto dagli organizzatori per intercettare sul nascere ed evitare disordini e infiltrati durante il corteo, ma anche tanti ragazzi che per mantenere pulito il percorso dopo il passaggio raccolgono gli eventuali rifiuti lasciati a terra.

'Lo spazio sociale Libera - spiega Franco Bertoli - ha pagato autofinanziandosi i bagni chimici al Novi Sad'. Ognuno nel corteo esprime il proprio essere. C'è chi porta striscioni con scritto 'Si parla di sicurezza, si legge repressione', chi sventola bandiere 'Palestina libera', e 'Lottiamo per la libertà'. Nel mentre dai camion la musica techno riempie l'aria, dei dj suonano sopra dei furgoni. Sotto i ragazzi ballano, avvolti nei look più diversi. Scende il tramonto, il corteo prosegue. L'appuntamento per tutti dalla serata fino a notte è al parco Ferrari.

Marco Amendola