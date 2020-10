Supercar, riecco la Ferrari Portofino M

Inizia oggi il viaggio di (ri)scoperta della Ferrari Portofino M. La nuova versione della spider GT 2+ del Cavallino Rampante, dotata di un motore più potente e di significative evoluzioni tecniche, riparte dalla stessa località della riviera ligure in cui la Portofino fu presentata il 23 agosto 2017, con uno shooting dedicato che ne ha messo in mostra le linee eleganti e sportive, ulteriormente impreziosite dal rinnovato design dell’anteriore e del paraurti posteriore.

L’evoluzione della Ferrari Portofino, la cui ‘M’ nel nome (abbreviazione di modificata) sottolinea come le sue migliorie tecniche abbiano riguardato soprattutto le prestazioni, è ricca di novità di rilievo, tra cui il gruppo motopropulsore in grado di erogare 620 cv, il nuovo cambio a otto rapporti e il Manettino a cinque posizioni con modalità ‘Race’ per esaltare ancor di più il piacere di guida che la vettura è in grado di garantire.

Lo shooting ha dato l’opportunità di esaltare le proporzioni perfette e l’eccezionale versatilità della Ferrari Portofino M; la sua tecnologia Retractable Hard Top (RHT) le consente infatti di essere una vera coupé a tetto chiuso e una vera spider a tetto aperto, per una combinazione di prestazioni da vera GT e comfort di guida ineguagliabile.