Tamponi nei Drive through in libera professione, a tariffa agevolata

In tutti i Drive through della provincia di Modena sarà possibile eseguire, su prenotazione(verificare sempre le disposizioni adottate dal Paese in cui si intende viaggiare) o altre necessità non legate a motivi di sanità pubblica. Le prenotazioni per i tamponi in libera professione si apriranno domani, lunedì 26 luglio.Nell’ultimo mese, le richieste di effettuazione di tamponi legati a necessità di spostamento per turismo, lavoro o ammissione a manifestazioni di vario genere, sono sempre più numerose: con questa nuova modalità, che inizialmente prevede 80 posti disponibili quotidianamente allo scopo di tarare il sistema,proponendo un ulteriore canale che, aggiungendosi agli altri già disponibili, potrà contribuire a soddisfare la crescente domanda.Il percorso in libera professione non sostituisce quello dei tamponi di fine isolamento e quarantena, che viene invece disposto e programmato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, per il rientro dall’estero e per gli accertamenti diagnostici in caso di sintomatologia sospetta per Covid-19, questi ultimi richiesti da Sanità Pubblica e Medici di Medicina Generale.Il canale relativo ai tamponi in libera professione è dunque separato rispetto al flusso di test effettuati per esigenze di tracciamento e sorveglianza, che continuerà ovviamente a essere garantito, anche questo in incremento a causa dell’aumento delle nuove positività riscontrato nelle ultime settimane.