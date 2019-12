Tangenziale in contromano: patente sospesa, evitato il peggio

Modena

Un'auto ha percorso contromano oggi verso le 14 un tratto della tangenziale Pasternak a: e' stata fermata all'altezza dello svincolo con la tangenziale Rabin da una pattuglia della Polizia provinciale, che e' riuscita cosi' a scongiurare il peggio.Il mezzo transitava lungo la corsia nord, quella verso Reggio Emilia, dirigendosi pero' verso la via Emilia, in un tratto particolarmente trafficato visto anche l'orario. Gli agenti provinciali stavano percorrendo la carreggiata opposta, poco oltre l'auto contromano, quando si sono accorti della situazione: un agente e' sceso dall'auto di servizio e ha attraversato la carreggiata mentre il collega ha fermato il traffico e scavalcato la barriera.L'automobilista e' stato fermato nel momento in cui, rallentando, stava per imboccare sempre contromano la tangenziale Rabin, quella verso Nonantola. Messa in sicurezza la situazione, e' stata chiamata la Polizia municipale, alla quale fra l'altro erano gia' arrivate segnalazioni da parte degli automobilisti in transito sulla tangenziale. Il responsabile, cosi', e' stato accompagnato al comando della Polizia municipale, dove e' stato sottoposto all'alcol test, risultato negativo. L'uomo è stato sanzionato ed e' scattata la sospensione della patente.