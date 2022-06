TEDxMirandola celebra il ritorno alla vita

Paolo Nichelli

Dopo il successo della prima edizione 2021 dedicata al tema, la seconda edizione di TEDxMirandola, conferenza-evento esclusiva e dedicata alla condivisione di idee, si terrà nel pomeriggio di sabato 25 giugno all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola e verterà sul temaritorno alla vita. 'Un auspicio alla rinascita, al riscatto e alla rivincita dopo tempi difficili' - affermano gli organizzatori. L’occasione è duplice: nel 2022 ricade il 60esimo anniversario della nascita del biomedicale sul territorio mirandolese ed è anche il decennale del sisma del 2012, due ricorrenze che hanno segnato la storia dell’Area Nord della provincia di Modena. Il Ritorno alla Vita, inoltre, è anche un richiamo alla ripresa post-pandemia, e al bisogno di portare l’attenzione sui temi della salute e della società.affronterà il tema del libero arbitrio, accompagnando il pubblico alla scoperta dei più reconditi meccanismi del nostro cervello, alla frontiera della ricerca scientifica. E sempre a proposito della nostra mente, con lo psicologo e psicoterapeuta Michele Vanzini si guarderà ai segni lasciati dal sisma un decennio dopo, in particolare concentrandosi su quello che - come esseri umani - possiamo imparare dalle situazioni di emergenza.La giornalista e scrittricesi soffermerà sugli atti di gentilezza che anche in un momento critico come una pandemia o un terremoto possono aiutare noi stessi e gli altri a vivere meglio. I periodi di difficoltà come occasione per una vigorosa rinascita saranno poi al centro del talk della fitness influencermentre, allargando la prospettiva, l’educatrice ambientalesi concentrerà sull’interconnessione profonda tra pianeta ed esseri umani, tra gli ecosistemi e il nostro benessere.Guardando soprattutto alle giovani generazioni, il conduttore radiofonico, podcaster e docente di italianosi focalizzerà su come comunicare e farsi capire meglio dagli altri, in un fil rouge che porterà il pubblico fino all’intervento tutto dedicato alla felicità attraverso il linguaggio dell’arte conA proposito di temi sociali, l’imprenditrice non convenzionaleporterà sul palco di TEDxMirandola esempi e idee per contrastare dogmi e atteggiamenti negativi verso il corpo e la sessualità, mentre i nuovi modelli di business che rifondano le imprese (biomedicali e non) sui pilastri della sostenibilità e del valore sociale saranno oggetto del talk dioriginario di San Felice e che lavora nelle più prestigiose Scuole della Svizzera.L’evento, condotto da Samantha Taglini insieme a Gianluca Dotti e ad altre personalità del territorio, vedrà anche la partecipazione della Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli' con il progetto “Satellite” e i suoi giovani compositori musicali.Inoltre, da quest’anno TEDxMirandola è un evento carbon neutral. Ciò significa che è stato calcolato il suo impatto ambientale ed è stato azzerato grazie al sostegno a progetti certificati di riforestazione e tutela ambientale riconosciuti a livello internazionale. L’obiettivo infatti è anche promuovere la sostenibilità e contrastare il cambiamento climatico, grazie alla partnership con Up2You.“L’atmosfera magica che si crea con gli eventi TEDx è difficile da raccontare, soprattutto quando si riesce a mettere insieme le migliori personalità ed eccellenze locali. A Mirandola abbiamo costruito una community di partner e volontari davvero straordinaria, in un territorio che abbiamo l’onore di rappresentare nel mondo TED e che merita riconoscenza e riconoscimento, perché ricco di valori, voglia di fare e imprenditorialità. Questo ci rende orgogliosi e rafforza la nostra missione: diffondere idee di valore e creare momenti di discussione e connessione”, racconta. “Capita di accorgersi del vero valore del territorio solo nei momenti di più grave emergenza, ma con TEDxMirandola vogliamo ricordarlo e celebrarlo sempre”.che si alterneranno sul palco per condividere le loro “ideas worth spreading” (“idee che vale la pena di condividere”), spaziando dalla cultura alla scienza, dalla tecnologia all’arte:- Professore incaricato di neurologia all’università di Modena e Reggio Emilia, è stato Professore ordinario, Direttore della Clinica neurologica del Dipartimento Integrato di Neuroscienze e Presidente della Facoltà di Medicina. Il suo lavoro di ricerca si è rivolto fin dall'inizio agli studi di neuropsicologia clinica e sperimentale. Nel 1992 e 1993, durante un periodo di ricerca presso la Sezione di Neuroscienze Cognitive, ha cominciato a utilizzare le metodiche di neuroimmagine funzionale che poi ha contribuito a introdurre a Modena. È socio fondatore della Società Italiana di Neuropsicologia. Ha pubblicato più di 280 lavori scientifici, oltre a capitoli di libri e manuali per studenti e specializzandi. Nel 2020 ha pubblicato il libro divulgativo “Il cervello e la mente” per Mulino editore. A TEDxMirandola parlerà del cervello e del nostro libero arbitrio, partendo da una domanda: siamo davvero liberi?- Fitness influencer, personal trainer e blogger, è appassionata di sport anche se non ne pratica alcuno in particolare, tanto che è possibile vederla giocare a basket, correre, fare nuoto, snowboard, hiking e tanto altro. Laureata in Economia e Food marketing, nel 2015 ha aperto un canale YouTube per raccontare il suo percorso di rinascita, dopo un periodo particolarmente buio. Oggi è una figura di spicco nel panorama social del fitness al femminile italiano, dove racconta e condivide con centinaia di migliaia di follower il suo amore verso lo sport e lo stile di vita sano, con l’obiettivo di ispirare le persone a migliorarsi e a prendersi cura di sé. Con il suo TED Talk racconterà di come i momenti difficili passano essere un’occasione per rinascere, senza percepire come fallimenti i cambiamenti nella nostra vita.- Professore associato di Entrepreneurial Management alla Business School Lausanne e dottorando di ricerca in imprenditorialità alla Scuola Politecnica federale di Losanna (EPFL), ha lavorato come ingegnere e consulente per diverse aziende ed enti pubblici, ed è oggi esperto in iniziative internazionali nell'ambito cleantech, ritenendo lo sviluppo sostenibile un vettore di innovazione e trasformazione sociale imprescindibile per gli imprenditori. Nella sua ricerca, come nell'insegnamento, studia nuovi modi di fare impresa partendo da sfide come il cambiamento climatico e la crisi sanitaria. A TEDxMirandola parlerà di eroi-imprenditori che possono indirizzare la società verso strade più sostenibili, rispondendo alle grandi sfide del nostro secolo.- Guida, educatrice ambientale ed escursionistica nei territori della Pianura Padana, collabora attivamente nella gestione degli ecosistemi e si occupa di recupero e riabilitazione della fauna selvatica, divulgando le corrette pratiche per una pacifica convivenza. Laureata in Scienze biologiche con specializzazione in Ecologia e conservazione della natura presso l’università di Parma, da qualche anno si impegna nella divulgazione scientifica per la protezione e la tutela degli ecosistemi naturali e della loro biodiversità. Il suo TED Talk verterà su come tutelare gli ambienti naturali e gli ecosistemi del nostro pianeta poiché profondamente interconnessi con il nostro benessere.- Conduttore radiofonico, podcaster e docente di italiano laureato in comunicazione alla IULM, durante gli studi si innamora della radio, passione che lo porta nella Patagonia cilena per scrivere la sua tesi di laurea sull’argomento. Dal 2005 conduce Di Tutto un Boh su Radio Popolare, ma è stato anche autore televisivo e giornalista. Dal 2014 diventa professore di italiano e storia in un istituto alberghiero, ma giura che “quest’anno smette, anche se è bellissimo fare l'insegnante, ma non ha più il fisico per gli sport estremi”. Durante la pandemia ha iniziato il podcast Cose Molto Umane, che nel giro di un paio di anni è diventato uno dei prodotti italiani più ascoltati con più di 40mila stream giornalieri. Con il suo TED Talk esplorerà i metodi di comunicazione efficaci e racconterà di come farsi capire meglio dagli altri.- Giornalista e scrittrice, si interessa di salute e di psicologia. Scrive format per il web e conduce live. Ama leggere, viaggiare, ascoltare storie e osservare in silenzio le vite intorno a lei. È autrice de “Il Silenzio delle campane” (Round Robin, 2020), di una raccolta di poesie dal titolo “Spettatrice” (Ennepilibri, 2006) oltreché di una guida con taglio psy sugli chef di Milano “Ristoranti a Milano. 100 chef imperdibili in città” (Novecento editore, 2015 e 2016). Tra le altre cose, tiene docenze di comunicazione. A TEDxMirandola parlerà di tre atti di gentilezza che possono aiutarci a vivere meglio e ad amplificare il benessere, nostro e degli altri.Psicologo e psicoterapeuta specializzato in Terapia sistemico-relazionale, Psicologia della salute, Ipnosi Ericksoniana e Psicologia Perinatale, è docente presso l’istituto IDIPSI di Parma e Siracusa, dove ha ricoperto per tre anni il ruolo di coordinatore scientifico. Collabora con diversi enti formativi su temi riguardanti la psicologia di comunità, la genitorialità, gli sviluppi della società contemporanea, i modelli di apprendimento e la pedagogia sperimentale. Nel 2012, dopo il sisma, è stato fondatore dell’Associazione Lacà, che ha promosso attività solidali di supporto alla popolazione in collaborazione con la Protezione Civile. Con il suo TED Talk parlerà di livelli di apprendimento e di cosa possiamo imparare anche dalle situazioni di emergenza.- Fondatrice di WOVO con un percorso da imprenditrice non convenzionale, è laureata in comunicazione con un background nel retail e un master in sessuologia, business coaching e mentoring. Il progetto WOVO ha la missione di migliorare la vita sessuale delle persone ed è oggi un punto di riferimento per sex toys e consulenze sessuali. Assieme al suo team di persone appassionate, sente l’urgenza di portare in Italia un nuovo modo di pensare al sesso, più libero e consapevole, partendo dall’ascolto delle esigenze del pubblico. Con il suo TED Talk porterà esempi e idee per contrastare dogmi e atteggiamenti negativi verso il corpo e la sessualità, per riuscire un giorno a ribaltare lo status quo.- In arte Schiarabocchio, è un’artista che ama dipingere su qualsiasi superficie. Nasce alle isole Mauritius nel 1997, trascorrendo la sua infanzia tra spiagge tropicali e colori della natura. All'età di 6 anni si trasferisce in Italia per raggiungere e conoscere l'altra metà delle sue origini. Frequenta il liceo artistico Adolfo Venturi a Modena, che le fornisce gli strumenti per potersi esprimere al meglio. Ama disegnare fin da piccola e oggi usa la sua passione come modo per donare la sua creatività: dipingere e creare su qualsiasi superficie. Al TEDxMirandola porterà la sua positività e, assiemem il desiderio di rendere felici le persone attraverso la potenza dell'arte.