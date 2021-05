Tenta furto e da un pugno alla guardia: arrestato

Dopo aver prelevato dagli scaffali dell'Ipercoop del centro commerciale I Portali della merce, nascondendola delle tasche del giubbotto, aveva oltrepassato la barriera delle casse senza pagarne il corrispettivo. Notato dalla guardia giurata è stato fermato. Vistosi scoperto si è scagliato contro l'addetto al servizio antitaccheggio sferrando un pugno, per guadagnarsi la fuga. Tutto inutile. Sul posto stava già dirigendosi una pattuglia della Squadra Volante, allertata dalla Guardia, che è riuscita ad individuare e a bloccate l'uomo.Il giovane straniero, 24enne nigeriano, aveva sottratto alcuni profumi e del materiale multimediale, restituiti alla direzione del supermercato in quanto non compromessi.La Guardia Particolare Giurata è stata dimessa dal pronto soccorso con prognosi 5 giorni per trauma contusivo ad un dito.Il 24enne, richiedente asilo politico e con precedenti di polizia, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo