Tentato furto al supermercato, arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, la precipitosa fuga da un supermercato di un 26enne con numerosi precedenti penali è stata interrotta dall’arrivo dei militari della stazione di Modena Principale al termine di un concitato, seppur breve, inseguimento a piedi. Tutto è successo dopo che l’autore dei fatti aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio dell’esercizio commerciale facilitato dall’aver rimosso dalla merce rubata gli appositi dispositivi d’allarme.

L’attenzione dei Carabinieri, in transito lungo via Cialdini durante un normale servizio di perlustrazione del territorio, era stata attirata dalla corsa del giovane e la prontezza dell’intervento ha consentito di bloccarlo dopo poche centinaia di metri. La merce, consistente in svariate bottiglie di liquori e superalcolici, è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario dopo che l’autore dei fatti aveva tentato di disfarsene occultandola in un vicino cespuglio.



L’arrestato, nei cui confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena, non potrà farvi ritorno senza una specifica autorizzazione concessa dalle autorità competenti.