Terza età e cavalli: esperienza d'inclusione all'Ippodromo Ghirlandina

L’ippodromo Ghirlandina di Modena diventa il cuore di una iniziativa dedicata agli anziani, grazie all’impegno del circolo ippico Meraki ASD, nella persona di Rosalba Governatori, con il nuovo progetto dal titolo “La città dei cavalli nel cuore della città” che mira a promuovere l’inclusione sociale coinvolgendo scuole, case-famiglia ed RSA alla scoperta dei cavalli. A partire da lunedì 10 marzo, con la partecipazione del Centro diurno Mingucci, nelle prossime settimane l’ippodromo di Modena aprirà le sue porte per accogliere gli anziani in un ambiente naturale e stimolante. Nel corso dell’intera giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza all’aria aperta a contatto con gli animali, interagendo con i cavalli, e prendendosene cura. Questa iniziativa, totalmente gratuita, non vuole solo supportare il loro benessere fisico e mentale, ma anche offrire loro momenti di socializzazione e condivisione: gli anziani potranno infatti gustare spuntini offerti dalla Rosticceria “La Pradella” di Modena, in un clima conviviale. 'Questa iniziativa si inserisce all’interno dell’ampio ventaglio di servizi offerti dall’ippodromo Ghirlandina, che si propone come versatile location eventi a Modena, offrendo sale da affittare per feste e sale per compleanni, ma anche sale riunioni e sale ricevimenti - spiegano i promotori -. L’ippodromo conferma così il suo ruolo, non solo come riferimento per gli appassionati di equitazione, ma anche come spazio inclusivo'.