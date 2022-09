Torna il Festival del giornalismo investigativo: giornalisti e procure

Oltre 70 eventi e 90 ospiti per quattro giorni di appuntamenti, incontri, proiezioni e attività artistiche e culturali. Dal 22 al 25 settembre 2022, Modena torna a essere la casa del giornalismo investigativo, grazie all’ottava edizione di DIG Festival.A un incontro, sabato 24 settembre alle 15.30, partecipa anche il presidente dell’Fnsi Giuseppe Giulietti (). L’appuntamento è al Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore – Aula O, in via San Geminiano 3. “Giornalisti e Procure: l’inchiesta sotto indagine”, il tema dell'incontro.Insieme a Giulietti saranno presenti Alberto Nerazzini, Fabrizio Franchi, Giorgio Meletti (Il Domani) e Paolo Mondani (Report).Un dibattito per fotografare e denunciare il declino dell’informazione nel nostro Paese. Libertà di espressione, tutela delle fonti, segreto professionale. Ma anche indipendenza, autocensura, tutele legali e contrattuali del giornalista.