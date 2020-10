Trapianto organi da donatori viventi: a Modena 104 in un anno

Nei primi undici mesi dal via del programma di trapianti di organi da donatori viventi, i risultati erano già importanti: otto trapianti con prelievo totalmente robotico. Da lì è stata una crescita, nei numeri e nei successi ottenuti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. Il 2019 si è chiuso infatti con 71 trapianti di fegato e 37 di rene. Dati confermati anche nei primi nove mesi del 2020, nonostante la pandemia globale. Dati al centro di un incontro programmato in mattinata con Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Fabrizio Di Benedetto, Direttore Chirurgia Oncologica Epato-Bilio-Pancreatica e Chirurgia dei Trapianti di Fegato.



Il dato dei trapianti di fegato nello scorso anno è un vero record per la città di Modena. Non solo nei numeri ma anche nella tipologia di trapianto. Per la prima volta in regione Emilia-Romagna, sono stati trapiantati due pazienti grazie alla donazione di rene da donatore vivente familiare con prelievo totalmente robotico.



A gennaio era stata eseguita, per la prima volta al Policlinico di Modena, una procedura completa di prelievo e trapianto di fegato da un donatore a cuore non battente, grazie all'attività dei Coordinatori Locali alla donazione dei due stabilimenti. Nel 2019, all'Ospedale Civile sono state effettuate 8 donazioni multiorgano a cuore fermo.



Dal 1998 al 2019 sono stati 679 i trapianti di rene effettuati al Policlinico; 37 nel 2019. Di questi 3 da donatore vivente, e 5 da donatore a cuore non battente. Dal 2000 al 2019 sono stati 885 quelli di fegato; 71 nel 2019, di cui 14 da donatore a cuore non battente. Un risultato importante, che vede Modena assicurare oltre il 40% dei trapianti di fegato eseguiti in Emilia - Romagna.



'Grazie alla tecnologia robotica - hanno sottolineano gli esperti - oggi l’equipe della Chirurgia dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena è in grado oggi di offrire la migliore condizione per il donatore di rene, accompagnandolo nel suo percorso di generosità'