Bus, lunedì nero, Cirelli mette le mani avanti: 'Grazie al personale'

Sono alcuni brani della lettera che il Presidente Seta, Alberto Cirelli ha inviato al personale dipendente della Società alla vigilia di quello che soprattutto in conseguenza del piano di riduzione delle corse conseguente alle carenza di autisti (che dura da anni ma alla quale non si è ancora riusciti a porre rimedio), potrebbe essere un periodo di caos e difficoltà estreme per il servizio pubblico, oltre l'ulteriore pesante stress per il personale viaggiante, già piegato da carichi di lavoro e turni sempre più insostenibili. Problemi rivendicati da anni e che porteranno il sindacato autonomo USB nuovamente in piazza il prossimo 20 settembre. Criticità che lo stesso sindacato afferma essere state ignorate dal Presidente ed escluse dal confronto più volte richiesto senza successo. 'Una lettera di ringraziamento fa certamente piacere ma lo sarebbe ancora di più se l'atteggiamento fino ad ora tenuto dalla presidenza fosse stato coerente con quanto scritto' - affermano i referenti USB per voce di Giovanni Miele, che conclude. 'Il rispetto non si dimostra all'ultimo minuto con una lettera ma ascoltando il personale ed accettare il confronto tutto l'anno, come invece non è mai stato fatto'.