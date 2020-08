Trasporto scolastico, rimborsi per Covid: pronti 8000 euro

Al 30 giugno, ultimo dato disponibile, erano 81 le richieste di rimborso arrivate al comune di Modena per ottenere il risarcimento del costo dell'abbonamento al trasporto scolastico cittadino, frazionato per il periodo di mancato utilizzo a seguito dell'emergenza Covid. Per coprire e soddisfare tali richieste, il Comune ha stanziato 8000 euro. Sarebbero circa 100 euro di rimborso medio a richiesta se non fosse che il rimborso stesso è calcolato sulla base delle diverse tipologie di abbonamento.In particolare, dai calcoli effettuati dagli uffici comunali, sono stati stabiliti i seguenti sconti settimanali: 6,75 € per quanto riguarda il pagamento annuale del servizio andata/ritorno; 3,38 € per quanto riguarda il pagamento annuale del servizio solo andata o solo ritorno; 7,50 € per quanto riguarda il pagamento trimestrale del servizio andata/ritorno; 3,75 € per quanto riguarda il pagamento trimestraledel servizio solo andata o solo ritorno. Importi comunicati alle famiglie insieme alla conferma che per ogni settimana di chiusura si sarebbe applicato uno sconto settimanale, in valore assoluto, conteggiato nei bollettini da emettere o rimborsato per quelli emessiFatto sta che al 30 giugno, le domande di rimborso erano solo 81. Di fatto, parrebbe che molte famiglie non avrebbero ancora presentato la richiesta. Il Comune, nel frattempo, sta esaminando, quelle che dopo le prime 81 sono arrivati agli uffici.