Tre anni fa moriva Roberto Armenia, Modena lo ricorda

Sono passati tre anni dalla morte di Roberto Armenia, noto giornalista e scrittore modenese, morto a 80 anni la sera del 9 ottobre 2018. Fine scrittore e preciso giornalista, chi ha avuto modo di conoscere Armenia ha di lui il ricordo di un uomo buono, alla ricerca della mediazione ma mai del compromesso fine a se stesso. Laureato in Giurisprudenza e in Economia e Commercio, Armenia ha lavorato per la Arnoldo Mondadori e nel gruppo RCS Rizzoli-Corriere della Sera. È stato direttore generale di Italturist e ufficio stampa della Franco Cosimo Panini. Impiegato presso il Comune di Modena negli anni 60, ha organizzato importanti mostre d’arte e due edizioni del Festival del Libro economico. Negli anni ha portato a Modena protagonisti di primo piano del pensiero, della cultura e della politica da Enzo Biagi a Piero e Alberto Angela, da Giulio Andreotti a Mikhail Gorbaciov, ma anche Guglielmo Zucconi, Sergio Zavoli, Francesco Guccini, Valerio Massimo Manfredi...Resta negli anni nel ricordo di tanti modenesi, l'immagine di un uomo di cultura ma sempre vicino alla gente.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.