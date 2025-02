Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La indagine che hannon portato all’adozione delle misure precautelari da parte dei Carabinieri trae origine dalla denuncia telefonica fatta da una signora 88enne di Sassuolo,che il 31.1.2025, la telefonata di un sedicente Carabiniere chel’avvertiva che la figlia aveva investito in auto due persone, tra le quali una bimba di tre anni, provocando gravi lesioni.Lo sconosciuto la informava che per evitare la detenzione della figli avrebbe dovuto consegnare oro e soldi in suo possesso ad un “incaricato”, che si sarebbe presentato di li a poco presso l'abitazione.La donna, intimorita, ha consegnato monili in oro - per un valore di circa 4.000 euro – e

360,00 euro in contanti all’uomo che, non contento, ha cercato di sfilarle con forza gli anelli dalle dita della vittima convincendola che fossero indispensabili per liberare la figlia, per poi desistere davanti alle urla della donna provocate dal dolore al dito, visto che i gioielli non si sfilavano

Dopo essersi allontanato in auto con soldi e gioielli, l’uomo e stato fermato e sottoposto ad in un controllo dei Carabinieri che, allertati dai colleghi di Sassuolo nel frattempo attivati nelle prime indagini, hanno bloccato la vettura segnalata all’altezza dellabarriera autostradale di Modena Nord. Il conducente, trovato in possesso di quanto sottratto poco prima all’88enne, è stato così tratto in arresto nella quasi flagranza di reato.Le fonti di prova raccolte nell’immediatezza hanno consentito ai Carabinieri di pervenire rapidamente alla individuazione ed identificazione del complice che, quella mattina, si eradiviso con l’arrestato le zone ove compiere le truffe agli anziani.Utili alle indagini risultavano le immagini della videosorveglianza comunale di Sassuolo che consentivano di individuare il veicolo con il quale il complice si stava recando verso il comune di Reggio Emilia.Le ricerche del complice sono proseguite dopo che la polizia giudiziaria aveva appreso come nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, nel comune di Ventasso (RE), un uomo,avvalendosi delle consuete modalità della telefonata del “finto Maresciallo dei Carabinieri”, aveva messo a segno una truffa simile.