Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Tra le città collegate si segnalano Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari

1 minuto di lettura

Nel 2025 il numero delle prenotazioni FlixBus per Modena è aumentato del 29% rispetto all'anno precedente, segnala una nota del gruppo. Questo successo, in cui si riflette 'l'attenzione crescente' per le destinazioni di medie dimensioni in tutta Italia, 'è stato trainato anche dal graduale potenziamento dei collegamenti con la città', che oggi è raggiungibile da una cinquantina di località a livello nazionale. Tra il 2024 e il 2025, 'le prenotazioni per Modena sono aumentate del 29%, mentre il flusso dei passeggeri diretti a Bologna si è mantenuto costante', spiegano da Flixbus. Tra le città collegate si segnalano Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari, oltre a 'destinazioni di richiamo per il turismo globale come Parma'. Tra l'altro, Modena è servita anche dai collegamenti con gli aeroporti internazionali di Bergamo Orio al Serio (fino a due volte al giorno) e Milano Malpensa. 'Su entrambe le tratte l'afflusso di passeggeri è aumentato significativamente tra il 2024 e il 2025, confermando il potenziale dei collegamenti aeroportuali e il loro possibile ruolo di volano per la promozione delle città d'arte italiane al pubblico globale', continua l'azienda.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott

Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Articoli più Letti Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'Noi Reagiamo' un anno dopo: nel caos organizzativo trionfa l’Amministrazione

'Noi Reagiamo' un anno dopo: nel caos organizzativo trionfa l’Amministrazione

Giulia Andreoli e Lorenzo Menna vincono il premio Giacobazzi

Giulia Andreoli e Lorenzo Menna vincono il premio Giacobazzi

Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitanti

Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitanti

Crans-Montana: Eleonora Palmieri, ferita nell'incendio di Capodanno, trasferita al Bufalini di Cesena

Crans-Montana: Eleonora Palmieri, ferita nell'incendio di Capodanno, trasferita al Bufalini di Cesena