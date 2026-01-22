Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Nel 2025 il numero delle prenotazioni FlixBus per Modena è aumentato del 29% rispetto all'anno precedente, segnala una nota del gruppo. Questo successo, in cui si riflette 'l'attenzione crescente' per le destinazioni di medie dimensioni in tutta Italia, 'è stato trainato anche dal graduale potenziamento dei collegamenti con la città', che oggi è raggiungibile da una cinquantina di località a livello nazionale. Tra il 2024 e il 2025, 'le prenotazioni per Modena sono aumentate del 29%, mentre il flusso dei passeggeri diretti a Bologna si è mantenuto costante', spiegano da Flixbus. Tra le città collegate si segnalano Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari, oltre a 'destinazioni di richiamo per il turismo globale come Parma'. Tra l'altro, Modena è servita anche dai collegamenti con gli aeroporti internazionali di Bergamo Orio al Serio (fino a due volte al giorno) e Milano Malpensa. 'Su entrambe le tratte l'afflusso di passeggeri è aumentato significativamente tra il 2024 e il 2025, confermando il potenziale dei collegamenti aeroportuali e il loro possibile ruolo di volano per la promozione delle città d'arte italiane al pubblico globale', continua l'azienda.