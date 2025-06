Turismo a Modena, se passi 2 notti in hotel la Camera di Commercio te ne regala una

A tutti i turisti che soggiorneranno per almeno due notti a Modena nei weekend tra il 13 giugno e il 14 dicembre 2025, verrà rimborsata una notte. E' questa l'iniziativa messa in campo dalla Camera di Commercio di Modena e presentata questa mattina dal presidente camerale Giuseppe Molinari, dal dirigente del Comune di Modena Giovanni Bertugli e dal direttore di Modenatur, Franco Bontempi.

'Modena ti regala una notte' è rivolta a tutti coloro (italiani o stranieri, singoli o gruppi) che soggiornano in provincia di Modena per due notti nelle strutture ricettive iscritte al Registro imprese alberghiere ed extralberghiere (qui il link per fare domanda). Il rimborso, pari al costo di una notte, ha un tetto massimo di 200 euro per weekend e di 2000 euro complessivi per richiedente. Per ora la Camera di Commercio ha messo in campo un budget di 100mila euro.

Un modo, nelle intenzioni dei promotori, per dare ulteriore impulso al profilo turistico della città e della provincia. Ricordiamo che nei primi quattro mesi del 2025 le presenze turistiche nel territorio comunale sono cresciute del +10,2%, mentre i pernottamenti sono aumenti dell'11,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

E l'iniziativa della Camera di Commercio ha ricevuto oggi anche il plauso di Amedeo Faenza di Federalberghi che si è detto certo dell'impulso positivo della promozione sul sistema turistico provinciale.