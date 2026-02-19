Turismo, grazie alla Camera di Commercio torna 'Modena ti regala una notte'

Dopo il successo della prima edizione, la Camera di Commercio di Modena rilancia per il 2026 l’iniziativa “Modena ti regala una notte”
, pensata per incentivare il turismo e favorire il prolungamento dei soggiorni nel fine settimana. Finanziata dalla Camera di Commercio e promossa in collaborazione con il Comune di Modena e la Provincia di Modena, la proposta punta a incentivare soggiorni più lunghi e a valorizzare l’intero territorio provinciale, sostenendo concretamente il sistema dell’accoglienza e favorendo una fruizione più completa dell’offerta culturale, enogastronomica e turistica.L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala delle Bifore del palazzo comunale con gli interventi di Andrea Bortolamasi, assessore a Cultura, Promozione della Città e Centro storico del Comune di Modena, Massimiliano Mazzini, vide segretario generale della Camera di Commercio di Modena, Giovanni Bertugli, dirigente settore Cultura, Promozione della città e Centro storico del Comune di Modena, e Luca Gozzoli, dirigente Affari generali della Provincia di Modena.Il meccanismo è semplice e pensato per incentivare i soggiorni del fine settimana: chi prenota almeno due notti consecutive (venerdì e sabato oppure sabato e domenica) in una struttura ricettiva della provincia di Modena può ottenere il rimborso del costo di una notte di soggiorno. Il rimborso è previsto fino a un massimo di
200 euro per camera per weekend, con un tetto complessivo di 2.000 euro per ciascun richiedente, anche in caso di più soggiorni.L’iniziativa si rivolge non solo ai turisti individuali e aziende, ma anche agli operatori del settore: anche i tour operator possono richiedere il rimborso, fino a un massimo complessivo di 2.000 euro nel periodo di attivazione dell’iniziativa, per soggiorni organizzati in provincia di Modena secondo le modalità previste dal regolamento.La promozione è valida per pernottamenti effettuati presso strutture alberghiere ed extralberghiere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della provincia di Modena. La richiesta di rimborso viene presentata dopo il soggiorno, seguendo le modalità indicate nel regolamento ufficiale, allegando la documentazione richiesta, tra cui fattura intestata al richiedente e pagamento tracciabile.Per la prima edizione, nel 2025, sono pervenute oltre 1.200 richieste di rimborso, per un totale di quasi 190 mila euro erogati, di cui circa il 10% delle domande è stato presentato da turisti stranieri. L’iniziativa, avviata nel giugno scorso e promossa attraverso il sito camerale e le campagne realizzate insieme a Modenatur, nell’ambito del Programma di Promo-commercializzazione turistica del territorio turistico Bologna Modena, e al Comune di Modena tramite il portale Visitmodena.it, ha contribuito ad aumentare le presenze nel weekend e a generare ricadute positive su strutture ricettive, ristorazione e commercio.
La campagna digitale ha generato oltre 1 milione e 760 mila impression, raggiungendo più di 580 mila persone.L’alto gradimento registrato nel 2025 ha dimostrato quanto il desiderio di vivere Modena con più tempo e meno fretta sia oggi centrale nelle scelte di viaggio. Alla luce dei risultati ottenuti, è stato stanziato per il 2026 un fondo iniziale di 75 mila euro. Il progetto conferma la formula del rimborso della seconda notte, fino a un massimo di 200 euro a camera, a fronte di un soggiorno di almeno due notti nel fine settimana, nelle strutture ricettive della provincia regolarmente iscritte al Registro Imprese.La promozione sarà attiva a partire dal weekend del 6-8 marzo fino al weekend del 28-30 agosto, salvo esaurimento anticipato delle risorse e le domande di rimborso potranno essere presentate online al termine del soggiorno.'I quasi 190.000 euro già erogati dimostrano che la formula funziona - ha dichiarato Giuseppe Molinari, presidente della Camera di commercio di Modena -. Confermiamo questo intervento per sostenere il sistema turistico locale e valorizzare l’intero territorio provinciale modenese'.
Per l’assessore alla Promozione della città Andrea Bortolamasi si tratta di 'un esempio virtuoso di collaborazione pubblico e privato: Modena ti regala una notte è un'azione di sistema che rafforza le strategie di promozione e valorizzazione della città e del territorio provinciale. L'impegno resta quello di continuare ad investire sulla promozione, sull'offerta turistica diffusa e di qualità'.“Modena regala una notte 2026” accompagnerà quindi tutti i weekend di primavera ed estate, un invito a prendersi più tempo per scoprire Modena e la sua provincia con un lungo fine settimana. Un’occasione ideale sia per una fuga di pochi giorni sia per approfittare dei weekend lunghi festivi, come Pasqua e il ponte del 1° maggio, oppure per partecipare a grandi eventi che animano la città.Tra questi, il Jazz Open Festival che richiamerà a Modena artisti di grande rilievo internazionale e che coinvolgerà anche il weekend del 17–19 luglio, rappresenta un’ulteriore opportunità per trasformare un evento in un’esperienza di viaggio più completa. Un modo per unire la scoperta di Modena alla conoscenza del suo territorio: arte e Motor Valley, sapori da assaporare con calma, borghi storici, colline, castelli e l’Appennino modenese, tra natura, benessere, cammini e paesaggi da attraversare e ricordare.