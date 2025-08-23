Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Turista colpita da malore a Fanano, l'Ausl: 'Il sistema a rete ha funzionato in modo congruo'

Turista colpita da malore a Fanano, l'Ausl: 'Il sistema a rete ha funzionato in modo congruo'

'Il tempo di soccorso era ampiamente nei range (12 minuti) e sono state iniziate correttamente le manovre avanzate per poi procedere al trasporto in elicottero'

In merito al caso del malore a una turista a Fanano denunciato da Antonio Platis, l’Azienda USL ricostruisce le tempistiche e le azioni poste in essere, che 'confermano il funzionamento del sistema a rete, con coinvolgimento e integrazione di una pluralità di risorse'.
 

'L’episodio, iniziato con la chiamata alle 12.15, è stato identificato con codice rosso base (la persona aveva problemi respiratori ma era cosciente) dalla Centrale operativa di Bologna che ha inviato il mezzo avanzato infermieristico di Fanano, allertato alle 12.16 e arrivato alle 12.27, nei tempi di percorrenza necessari per arrivare sul posto dove, constatando la perdita di coscienza intercorsa nel frattempo, ha potuto iniziare tempestivamente tutte le manovre rianimatorie avanzate necessarie; contestualmente all’attivazione del primo mezzo la Centrale operativa aveva anche dato il preallarme al mezzo avanzato con medico a bordo, come da procedura, che aveva subito iniziato l’avvicinamento. Giunto sul posto, il medico ha confermato e proseguito insieme al personale del primo mezzo le manovre rianimatorie già in corso per stabilizzare il paziente prima del trasporto in elicottero - afferma l'Ausl -. Sin dall’arrivo dell’ambulanza infermieristica, dunque, erano state tempestivamente messe in atto tutte le manovre e, dopo alcuni minuti dall’arrivo dell’automedica, vi è stata una ripresa del paziente.
Purtroppo successivamente la persona è tornata in arresto cardiaco per poi essere nuovamente rianimata. L’elicottero l’ha poi condotta all’Ospedale Maggiore di Bologna dove si trova tuttora ricoverata'.
 

'Augurandosi che il paziente possa giungere a una ripresa completa e ringraziando gli operatori per la corretta conduzione dell’intervento, l’Azienda ritiene importante precisare che il caso, che può verificarsi e, indipendentemente dalle manovre avanzate, può purtroppo avere esiti infausti, non rientra negli eventi sentinella, in quanto il tempo di soccorso era ampiamente nei range (12 minuti) e sono state iniziate correttamente le manovre avanzate, per poi procedere al trasporto in elicottero. Il sistema ha dunque funzionato in maniera congrua rispetto agli standard previsti e alle procedure poste in essere. Si precisa inoltre che, poiché l’evento è stato inizialmente classificato come rosso base, il medico di Fanano non sarebbe stato comunque coinvolto contemporaneamente al mezzo avanzato infermieristico: sarebbe rimasto in attesa e avrebbe impiegato lo stesso tempo per arrivare sul posto, a differenza dell’automedica che si era già avvicinata e ha potuto intervenire tempestivamente e nei tempi di legge'.
