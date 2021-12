Udicon: 'Ex Aeronautica Modena, al freddo aspettando il vaccino'

Al freddo aspettando la somministrazione del vaccino. Sono centinaia le segnalazioni di disagi arrivate alla sede Udicon di Modena sul Punto unico vaccinale in strada Minutara. 'In particolare, negli hangar 2 e 3 dell’ex Aeronautica Militare non sarebbe attivo nessun sistema di riscaldamento, con inevitabili ricadute sui cittadini in attesa del loro turno per ricevere il vaccino - afferma l'Udicon in una nota -. La situazione è ancora più preoccupante se si considerano i tanti anziani che in questo periodo sono chiamati al Puv per ricevere la terza dose. Gli spazi decisamente ampi degli hangar risultano così estremamente disagevoli per gli utenti'.'Nonostante l’encomiabile lavoro dei sanitari e dei volontari che stanno dedicando il loro tempo all’attività di vaccinazione, sembrano permanere alcune criticità strutturali in strada Minutara – dichiara il presidente regionale di Udicon, Vincenzo Paldino -.

Dopo aver verificato nei giorni scorsi la fondatezza delle segnalazioni, considerata la copiosa affluenza e i tempi di attesa che spesso, in regime di libero accesso, si protraggono anche per ore, si chiede all’autorità commissariale, a quella regionale e all’Azienda USL di Modena, di provvedere tempestivamente a installare dispositivi di riscaldamento (anche mobili) esterni e interni e a prevedere un percorso coperto che colleghi gli hangar 2 e 3. La richiesta si rende necessaria soprattutto per gli operatori, per gli utenti fragili (bambini, anziani, disabili) e in considerazione delle condizioni climatiche del periodo. Ci auguriamo che la situazione venga sistemata nel giro di pochi giorni'.