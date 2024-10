Ultima piena del Panaro: ecco come hanno funzionato le Casse

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo ha specificato Aipo in relazione al funzionamento della cassa di espansione del Panaro con capactà del bacino da crca 5 mlioni di metr cubi, n occasione dell'ultima piena e in risposta ad alcuni quesiti posti da consiglieri comunali del comune di San Cesario, anche in relazione al collaudo delle casse di espansione fermo alla prima delle tre fasi annunciate e alla prevista manutenzione delle porte di sbarramento delle diga seguita a seguito della prima fase di collaudo. Manutenzione ferma ad una delle porte da 20 tonnellate ancora mancante e in manutenzione da circa due anni.

'Riguardo al tema del collaudo, è già stato più volte ribadito che il manufatto di regolazione della cassa è già stato collaudato a seguito della sua costruzione, mentre ciò che dev’essere completato è il collaudo ai sensi della normativa nazionale sulle dighe che solo da alcuni anni si applica anche alle casse di espansione in aggiunta alle dighe per la produzione di energia idroelettrica.



La prima fase delle prove di invaso, con le successive verifiche su arginature e manufatti, si è già svolta positivamente dal 28.04.2021 al 09.05.2021 sotto la supervisione della Direzione nazionale Dighe del Ministero delle Infrastrutture tramite una Commissione di Collaudo appositamente nominata.



A questa prova ne seguiranno altre due: tali operazioni sono però particolarmente complesse e delicate perché il riempimento della cassa ed il mantenimento dei livelli per il periodo indispensabile alle misure e ai controlli richiesti hanno una durata di diversi giorni e tutto deve pertanto svolgersi con l'assoluta certezza che non si verifichino nel frattempo eventi avversi che richiedano di ricevere nella cassa una piena in arrivo.

Riguardo al funzionamento delle paratoie, esse hanno svolto ottimamente il loro compito, come sopra riportato, contribuendo al riempimento della cassa. Solo una - sulle cinque presenti - è attualmente oggetto di intervento di manutenzione. E' da tenere presente che la regolazione delle paratoie di una cassa di espansione non prevede la chiusura totale, ma graduali aperture e chiusure che vengono gestite con estrema attenzione e sulla base di specifici calcoli. Le manovre dei giorni scorsi sono state effettuate con efficacia utilizzando quattro paratoie (4 principali e le 4 laterali), perfettamente funzionanti.La paratoia in manutenzione sarà rimontata appena le condizioni di contesto lo consentiranno. Infatti, essa pesa circa 20 tonnellate e si richiede il posizionamento in alveo di una grossa autogru: le piene che continuano a susseguirsi non hanno finora consentito di eseguire tale operazione con le inderogabili condizioni di sicurezza. L'ufficio AIPo di Modena è sempre disponibile a fornire direttamente spiegazioni sulle proprie attività ed opere ad amministratori pubblici, associazioni e cittadini'