Un anno fa l'ultimo evento di piazza a Modena. Poi la scure del Covid

Domani sarà passato esattamente un anno dall'ultimo grande evento di piazza a Modena. Un anno da quel 20 febbraio 2020. Una giornata di sole che fece da cornice al tradizionale giovedì grasso con lo sproloquio della Famiglia Pavironica dal balcone del municipio in piazza Grande.La sera stessa esplose anche in Italia la pandemia: poco dopo la mezzanotte del 20 l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, diede la notizia del 38enne positivo al Covid ricoverato all'ospedale di Codogno. Nel corso della giornata salirono a 15 i contagiati in Lombardia. E sempre il 21 si scoprì un altro focolaio del virus, a Vo' Euganeo.E riguardando quelle foto scattate un anno fa non si può che fermarsi a riflettere su quanto accaduto in questi 12 mesi, sugli errori commessi, sulle esagerazioni, sulle notizie contrastanti e su quel lockdown totale della primavera 2020 che - pur con numeri ben più alti nella seconda ondata - non è stato replicato. E mentre a Modena come nel resto del Paese si cancellava la socialità, il virus mieteva la maggior parte delle sue vittime nelle case di riposo, che per beffa linguistica continuiamo a chiamare 'case protette'.