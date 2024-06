Un ruolo da marinai: le abilità differenti si esprimono in barca a vela

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'Associazione Lungarotta Aps, presente a Modena in via San Faustino da circa 20 anni, è attiva in attività legate alla formazione per patenti nautiche, corsi di navigazione, ormeggio... I soci e docenti hanno esperienza sia a livello professionale (anche su attraversate oceaniche) che organizzativo. Oltre alla loro abituale attività relativa alla scuola di vela e ai corsi per ottenere la patente nautica, da prima hanno organizzato uscite in barca per i terremotati il cui slogan era 'se proprio dobbiamo ballare', poi dal 2017 hanno iniziato come volontari a organizzare uscite con ragazzi con disabilità.

Da allora ogni anno, sono state promosse iniziative denominate 'Un giorno da marinai' (la prima a Marina di Ravenna alla presenza delll'allora assessore Giuliana Urbelli) con le associazioni Anffas, Aut Aut, Villa Igea e Asp Charitas.

L'Associazione Controvento Idee di Vita è nata invece a inizio 2019. Il presidente è il dottor Ciro Ruggerini (neuropsichiatra da 30 anni alla Charitas) e la vice è la dottoressa Chiara Arletti (direttrice Charitas). Insieme al segretario Mauro Rebecchi (Presidente Charitas), Alessandro De Bassa e a tutti gli educatori Asp Charitas, l'associazione si pone a completo servizio di Charitas contando su tutte le opportunità (donazioni, volontari, bandi...) non percorribili con la natura giuridica dell'ASP. Lo scopo è fare ricerca, lavorare sulla formazione degli operatori e sviluppare nuove attività per gli ospiti.

Il progetto 'un ruolo da marinai' prevede attività in collaborazione ad altre associazioni come Anffas e Aut Aut, corsi settimanali in aula, preparazione sia in aula che in mare di un equipaggio misto sia per tipologia di disabilità che singola capacità, uscite in barca per allenamento dell'equipaggio, partecipazione a regate, giornate con uscite in barca con ospiti, genitori o educatori, uscite di una o più giornate con alcuni ospiti e uscite specifiche con ospiti con disabilità fisiche e motorie

La formazione dell'equipaggio è curata in prevalenza dal dottor De Bassa e da skipper, come Paolo Gavioli, che volontariamente offrono la loro esperienza.