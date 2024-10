Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La famiglia e gli amici di Davide, attraverso una raccolta fondi in sua memoria, hanno istituito quattro premi di studio per sostenere studenti e studentesse di Ingegneria Informatica particolarmente meritevoli: due premi per laureati/e della Laurea Triennale e due premi per laureati/e della Magistrale, del valore di mille euro ciascuno.I vincitori della seconda edizione, rivolta nello specifico a laureati/e che abbiano prodotto delle brillanti tesi di laurea nell’anno accademico 2022/2023 con una votazione finale non inferiore a 105/110, sono stati: Francesca Morandi e Manuel Giarritiello, laureati della triennale di Ingegneria Informatica, insieme a Serena Ghini e Gianmarco Lusvardi laureati nel percorso Magistrale di Ingegneria Informatica.Davide Rabotti era un ragazzo di 20 anni studente di Ingegneria Informatica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia che aveva intenzione di terminare il ciclo di studi accademici, comprensivo della Laurea magistrale in Ingegneria Informatica, per iniziare un percorso lavorativo che lo soddisfacesse appieno.