'Vaccinare i figli minori serve a tutti, i genitori non temano'

'Fare vaccinare i propri figli minori che non hanno sintomi è un atto di sanità pubblica e a tutela di tutta la comunità. Non vaccinare i propri figli perché giovani e non suscettibili a sintomi evidenti è un errore perché vaccinando anche i minori si contribuisce comunque a limitare la cicrolazione del virus e se riduci la circolazione del virus riduci anche la possibilità di varianti e questo è un elemento importantissimo'.Antonio Brambilla risponde così ad una domanda sulle perplessità avanzate da molti genitori rispetto all'opportunità di vaccinare i propri figli minori, a partire dai 12 anni, senza sintomi e senza patologie. Il Direttore invita, di fronte ai dubbi e alle perplessità, a concentrarsi sul tema delle varianti: 'Non ci sono ancora certezze fondate sulla copertura che gli attuali vaccini garantiscono rispetto alle varianti. Ad oggi sappiamo solo che hanno una ottima copertura sulle forme gravi e una buona copertura sulle forme medie, ma non si hanno dati certi sulla capacità di bloccare la circolazione virale. Ma è chiaro chiaro che più gente vaccinata c'è e meglio è, e meglio si contrasteranno le varianti. Per questo il vaccino, anche ai minori più giovani, rappresenta un senso di responsabilità civica a protezione della comunità. Sono molto soddisfatto che questo senso di responsabilità sia stato dimostrato dai tanti giovani in fila per vaccinarsi negli Open Day'Gi.Ga.