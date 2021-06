Vaccini, balletto infinito. Sì a richiamo Astrazeneca anche a under 60

Attraverso una circolare, il ministero della Salute chiarisce sulla possibilità, da parte degli under 60, di completare il ciclo vaccinale con una seconda dose di Astrazeneca. Ricordiamo che solo l'11 giugno il Cts aveva ufficializzato uno stop perentorio In questo modo il Ministero chiarisce con un documento ufficiale la posizione già espressa ieri in conferenza stampa da parte del premier Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza che dà la possibilità, a chi rifiuta una seconda dose diversa dalla prima, di vaccinarsi con AstraZeneca previo parere del proprio medico curante.Intanto la Lombardia torna a somministrare agli under 60 il vaccino Astrazeneca a chi rifiuta, come seconda dose, la cosiddetta 'vaccinazione eterologa', che prevede l'inoculazione di farmaci vaccinali differenti. Lo comunica con una nota oggi l'assessorato al Welfare della Regione Lombardia: 'In seguito alla circolare del ministero della Salute di ieri venerdì 18 giugno, con le ulteriori indicazioni per il completamento del ciclo vaccinale nei soggetti sotto i 60 anni che hanno ricevuto una prima dose di vaccino Vaxzevria e chiarimenti sulle modalità d'uso del vaccino Janssen - si legge nel comunicato - la Direzione Generale Welfare comunica che le indicazioni ministeriali sono da intendersi immediatamente operative. Pertanto, previa anamnesi e parere medico, i cittadini interessati potranno optare per la somministrazione della seconda dose ancora con AstraZeneca qualora risulti impossibile convincerli a ricevere Pfizer o Moderna e previa la firma del consenso informato. Il vaccino J&J resta riservato agli over60 o a specifiche situazioni'.