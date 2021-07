Domani è possibile vaccinarsi senza appuntamento alla Festa del Pd

Domani, a partire dalle ore 19, sarà possibile imminizzarsi con la prima dose senza prenotazione alla Festa dell'Unità di Bosco Albergati di Castelfranco Emilia.per le persone dai 18 ai 59 anni e over 80, o vaccinazione a dose unica per le persone dai 60 ai 79 anni.Nel corso della serata, il mezzo sarà affiancato da un gazebo che farà da postazione vaccinale, da un'area per l'attesa post-vaccinale eSaranno presenti operatori dedicati all'orientamento e al supporto delle persone interessate per le operazioni preliminari, come la compilazione dei moduli, oltre al medico addetto alla valutazione e agli infermieri che si occupano della somministrazione e dell'osservazione.