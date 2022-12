Vaccino antinfluenzale: 100.000 dosi somministrate dai medici di famiglia

Copertura all'83% del target di riferimento che in provincia di Modena riguarda 119.000 persone. Vaccinati tutti i 3.300 bambini a rischio individuati, ma la dirigenza Ausl consiglia di farla anche ai bambini 'sani' in contatto con familiari 'vulnerabili'

Sono quasi 100mila le vaccinazioni antinfluenzali già eseguite dai Medici di famiglia, l’83% del totale (119mila) delle somministrazioni complessive. Dopo poco più di un mese dall’avvio della campagna, negli ambulatori degli MMG è stato già utilizzato oltre il 61% delle dosi consegnate. Inoltre sono state eseguite finora 2.784 dosi di vaccinazione antipneumococcica.



“Anche in età pediatrica il vaccino antinfluenzale è indicato dall’età di 6 mesi di età per tutti i soggetti affetti da patologie che aumentino il rischio di complicanze da influenza – chiarisce Andrea Spattini, direttore della Pediatria di Comunità dell’Ausl –. Sono circa 3.300 i bambini eleggibili, quasi tutti già vaccinati perché convocati presso gli ambulatori della Pediatria di Comunità direttamente dall’Ausl, a partire dall’indicazione dei Pediatri di Libera scelta. Numerosi anche i bambini sani ma che vengono invitati attivamente in quanto sono contatti intrafamiliari di persone a rischio (es. mamma o papà o nonna o fratellino che fanno chemioterapia, radioterapia, sono trapiantati ecc). Desidero quindi fare un appello: vacciniamo anche i piccoli, fragili o contatti di persone fragili: così questi nuclei familiari saranno più protetti”.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.