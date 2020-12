Vaccino Covid, Alda Reggiani è la prima vaccinata a Modena

La prima persona vaccinata in provincia di Modena è Alda Reggiani, coordinatrice del punto vaccinazioni Covid di Baggiovara. Alda Reggiani è stata vaccinata alle 14 da una operatrice selezionata, Valeria Fratti.A Modena i Vaccini sono arrivati poco dopo le 9.30 trasportati dalla Maserati donata alla Croce Rossa. Le operazioni di vaccinazione andranno avanti fino a sera. In tutto verranno vaccinate 150 persone oggi a Modena. 'Il fatto di essere la prima non è importante, l'importante è vaccinarsi e sensibilizzare tutti a farlo: è l'unico modo per uscire dalla pandemia - ha detto la Reggiani -. Continuano ad esserci decessi e ricoveri. Il vaccino è una opportunità unica ed epocale e dobbiamo sfruttarla: gli operatori sanitari siano esempio per tutti e si sottopongano immediatamente e per primi alla vaccinazione'.Le parole di Claudio Vagnini, direttore azienda ospedaliera di Modena. Nelle scorse settimane, ancora il 9 dicembre, Vagnini stesso aveva espresso serie perplessità sulla tempistica della campagna vaccinale con particolare riferimento all'avvio in Gran Bretagna ( qui l'articolo ).