‘Vaccino, io difendo semplicemente il consenso informato’

Rispondo volentieri alla dottoressa Scalera (qui la lettera): per giovani intendevo non anziani, non per forza adolescenti; due cinquantenni (maschio e femmina) morti a pochi giorni dal vaccino e nessuna autorità ha chiesto accertamenti, accertamenti che sarebbero obbligatori e a carico delle case farmaceutiche essendo il vaccino sperimentale.

lo stesso vale per decine di persone che hanno avuto seri disturbi post vaccinali anche questi esclusi dalla osservazione attiva. La Pfizer sconsiglia la vaccinazione sotto i 16 anni; l’istituto Koch in Germania ha lo stesso atteggiamento; io concordo con l’istituto Koch e con il premio Nobel Montagnier. Il permesso definitivo a questa vaccinazione sarà preso in considerazione nel 2023.

Considerato che il genitore o il maggiorenne devono dare un consenso informato alla vaccinazione non si capisce come possa essere informato un consenso che esalta i vantaggi e minimizza i rischi. Ho la coscienza tranquilla: consiglio questi vaccini quando li ritengo utili, li sconsiglio quando li considero inutili. Se la povera Camilla avesse seguito i miei consigli non avrebbe perso la vita a 18 anni.

Daniele Giovanardi - ex primario Ps Modena