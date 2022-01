Vede gli agenti e consegna spontaneamente la droga: denunciato

All’interno del parco Pertini gli agenti hanno fermato un uomo di 33 anni, dall’atteggiamento sospetto che, alla vista della Polizia, aveva tentato di eludere il controllo, accelerando il passo. Il 33enne ha spontaneamente consegnato agli agenti una dose di marijuana di 2,03 grammi, per la cui detenzione è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.Poiché privo di documenti di riconoscimento, è stato accompagnato in Questura e denunciato a piede libero per inosservanza delle norme sugli stranieri. Deferito anche per la violazione della prescrizione, prevista dalla misura di prevenzione dell’Avviso orale in atto emessa dal Questore di Modena, relativa al divieto di possedere od utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittenti, poiché trovato in possesso di due telefoni cellulari, che gli sono stati ritirati.E' uno dei risultati dell'attività di controllo messa in campo ieri, da parte della Polizia di Stato, in parallelo all'azione svolta in centro storico in occasione della Fiera di S.Antonio.In tutto 165 le persone complessivamente identificate, di cui 47 cittadini stranieri e 63 gli automezzi controllati.La Squadra Volante ha denunciato a piede libero un cittadino straniero di 26 anni inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, sorpreso in zona stadio. Ad un altro soggetto di 35 anni, denunciato per non avere esibito senza giustificato motivo i documenti di identificazione, è stato notificato anche un Avviso orale emesso dal Questore di Modena.Infine, un 52enne, residente nel reggiano, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato. L’uomo aveva prelevato all’interno di un esercizio commerciale materiale idraulico senza pagarne il corrispettivo, ma è stato sorpreso e fermato alla cassa.