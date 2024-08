Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dalla verifica dei documenti di circolazione e degli approfondimenti eseguiti dai militari è emerso che l’autovettura in uso ai tre era oggetto di furto, denunciato il 14 agosto. Il conducente è risultato privo di patente di guida e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di hashish.Da segnalare che il 17enne, prima che l’autovettura si fermasse al posto di controllo, aveva provato ad allontanarsi di corsa dal veicolo e durante la fuga gettando un borsello, poi recuperato dai Carabinieri. All’interno era presente una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso che ha portato alla contestazione del porto di oggetti atti ad offendere, mentre il maggiorenne è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto.