Via Raimondo dalla Costa invasa da documenti di consegna e immondizia

Basta passeggiare con lo sguardo a terra ed ogni giorno è possibile trovare di tutto: il resoconto dei viaggi fatti in un giorno dal singolo spedizioniere, ma anche i dati di consegna dei singoli pacchi con tanto di codice, nome e cognome, via e numero di cellulare del destinatario gettati quotidianamente a terra e in bella vista. Il tutto mischiato a immondizia, cartacce, bottigliette d'acqua e cartoni di pizza. In via Raimondo dalla Costa, zona industriale dei Torrazzi a Modena, il tema dell 'invasione dei parcheggi pubblici da parte dei corrieri Sda è nota, ma ora al problema si somma anche quello del degrado e - forse - della privacy dei cittadini destinatari delle consegne.I titolari di alcune delle attività presenti in zona hanno anche contattato di recente la polizia municipale per segnalare il fatto e il Comando ha dirottato il problema ai vigili di quartiere ai quali occorre rivolgersi tramite mail. Quello che è certo è che - al di là del degrado urbano - la privacy dei destinatari di pacchi da Amazon o da altre internet company, con i documenti di ricezione sparsi per strada e visibili a tutti, forse non è esattamente tutelata.