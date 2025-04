Vignola, a Erika Coppelli del Tortellante il premio Ciliegia d'oro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Assegnato a Erika Coppelli il prestigioso Premio Ciliegia d’Oro, riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 17 maggio – durante la Festa dei Ciliegi in Fiore - alle ore 18 presso la Sala dei Contrari del Castello di Vignola.

'La Giuria ha assegnato il Premio Ciliegia d’Oro 2024 a Erika Coppelli per il costante e straordinario impegno nel ruolo di Presidente dell’Associazione Tortellante, che rappresenta un’eccellenza nel campo del sociale, dedicata alla promozione dell’inclusione delle persone autistiche.

Attraverso percorsi esperienziali innovativi, finalizzati a favorire l’autonomia e il potenziamento delle loro capacità, Erika Coppelli ha saputo creare un modello che va oltre l’assistenza, offrendo opportunità di crescita personale e professionale per chi vive situazioni di fragilità. Il suo operato non si limita alle persone direttamente coinvolte, ma si estende anche alle loro famiglie, che trovano nell’Associazione un supporto concreto per affrontare le difficoltà quotidiane e una guida preziosa per il delicato momento del “dopo di noi”. Grazie alla sua dedizione, il Tortellante è diventato un punto di riferimento a livello territoriale e nazionale, distinguendosi come esempio virtuoso di integrazione sociale e di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private. Con questo riconoscimento, si celebra il contributo di Erika Coppelli nel rendere Modena e l’Italia intera un luogo più inclusivo, accogliente e solidale, esaltando i valori di comunità e collaborazione'.

Erika Coppelli è nata a Modena nel 1969. Laureata in Giurisprudenza Unimore, fino al 2015 ha lavorato presso la Società di famiglia Mbcenter (Michelangelo Business Center) e dal 2012 al 2018 è stata Presidente Aut Aut Modena Aps.. Partecipa, in qualità di esperto su nomina del Ministro Locatelli, al tavolo interministeriale su Caregiver dal 2024. Dal 2018 è Presidente de il Tortellante Aps di Modena, un’Associazione di Promozione Sociale che sostiene i ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico e le loro famiglie, creando un luogo di socializzazione e condivisione e offrendo ai ragazzi la possibilità di intraprendere un percorso lavorativo, attraverso la produzione di pasta fresca. Erika Coppelli ed Il Tortellante hanno ricevuto innumerevoli riconoscimenti.

'Con il Premio Ciliegia d’Oro 2024 intendiamo riconoscere il valore di un progetto che ha saputo unire innovazione sociale, impegno civile e radicamento nel territorio – dichiara Massimo Toschi, Presidente del Centro Studi Vignola –. Sotto la guida di Erika Coppelli, il Tortellante è cresciuto fino a diventare un modello riconosciuto a livello nazionale, capace di promuovere percorsi inclusivi e generare un impatto concreto sulla comunità. Un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, che celebra i valori di solidarietà, partecipazione e coesione sociale'.'Ci fa particolarmente piacere che il premio vada a una persona come Erika Coppelli, presidente dell’associazione Il Tortellante, da tempo impegnata nella promozione sociale a sostegno delle persone con fragilità – commenta il sindaco di Vignola Emilia Muratori – Come Amministrazione abbiamo promosso diverse iniziative nello stesso ambito, in particolare, proprio a poche centinaia di metri da dove è in programma la cerimonia di consegna del Premio, è in corso di ristrutturazione l’Ex Macello comunale che diventerà sede di progetti di comunità e inclusione sociale'.