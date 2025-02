Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da sabato 1° marzo 2025 le pratiche edilizie riguardanti il Comune di Vignola dovranno essere presentate solo in modalità telematica sul nuovo Portale digitale CPortal360: si tratta di una importante innovazione che consentirà di rendere più facili e immediati i rapporti tra i professionisti del settore e gli uffici dell’Ente locale. Grazie ai fondi europei del PNRR, infatti, i Comuni dell’Unione Terre di Castelli sono impegnati in un inedito sforzo di integrazione tra i vari sistemi di informatizzazione presenti all’interno degli Enti, allo scopo di rendere più efficiente la risposta al cittadino, così come richiesto anche da Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale) e dall’Agenda digitale della Regione Emilia-Romagna.

La ditta Starch s.r.l. ha messo a punto uno specifico software per le attività del SUE, Sportello Unico per l’Edilizia.

Cittadini e tecnici potranno accedervi direttamente, tramite Spid o CIE, per la presentazione delle pratiche edilizie residenziali e non, delle pratiche sismiche, dei certificati di destinazione urbanistica, delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, di richieste, comunicazioni, certificazioni e depositi. Sarà inoltre possibile consultare i regolamenti comunali, le informazioni su come presentare le varie tipologie di pratiche e avere notizie, in ogni momento, dello stato della propria pratica edilizia.

Giovedì 13 febbraio, alle ore 10.00, si terrà uno specifico webinar rivolto a tutti professionisti del settore interessati alla novità nel corso del quale verranno spiegati l’utilizzo e i vantaggi di questo nuovo strumento informatico.

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione online al link: www.starch.it. Dal 13 febbraio e fino al 28 febbraio, per consentire un passaggio più agevole al nuovo sistema, sarà ancora possibile presentare pratiche con le attuali modalità, ovvero la posta elettronica certificata e l’“Accesso unitario”, oppure optare per l’utilizzo del nuovo portale. Dal 1° marzo scatterà invece l’uso obbligatorio del portale CPortal360 per l’invio e la ricezione delle pratiche di competenza comunale, in formato Pdf firmato digitalmente. L’avviso di avvenuta ricezione della pratica costituirà l’avvio del procedimento.

“Si tratta di un passo significativo verso la modernizzazione e la semplificazione delle pratiche edilizie – conferma l’assessore all’Edilizia privata del Comune di Vignola Niccolò Pesci – Ringrazio gli uffici che hanno lavorato in questi mesi per riuscire a introdurre una concreta innovazione, in grado di facilitare e snellire i rapporti tra l’Ente locale e i cittadini. Non solo tutte le operazioni potranno essere svolte efficamente da remoto, ma sarà sempre possibile avere contezza dello stato della propria pratica edilizia. In questo modo il Comune di Vignola dà concreta attuazione alle indicazioni nazionali e regionali che promuovono un diverso modo di lavorare delle Pubbliche amministrazioni, meno burocratico e più a misura delle necessità quotidiane del cittadino-utente. Questo servizio era parte qualificante del nostro programma di mandato ed ora è realtà”.

Nella foto, il Municipio di Vignola