Violenza su donne: protocollo Questura-Ausl per seguire gli 'ammoniti'

Attivazione di uno stretto e reciproco scambio di informazioni tra Questura ed Ausl per seguire il percorso degli uomini destinatari di un provvedimento di ammonimento da parte della Questura, per problemi legati a violenze sulle donne o maltrattamenti in famiglia, che decidono di affidarsi all'aiuto dello sportello Ausl di Modena dedicato agli uomini per questo tipo di problematica. Sono 48 quelli attualmente presi in carico dallo sportello e 330 dal 2011, anno di attivazione del servizio, coloro che hanno usufruito del servizio gratuito dell'Ausl.Un percorso che rimane volontario da parte del soggetto 'ammonito' ma che il nuovo protocollo rende motivante e costruttivo intraprendere. Perché la questura, che prima si 'limitava' ad indicare al soggetto ammonito il servizio Ausl, e a segnalare alla stessa Ausl il caso, ora segue il caso della persona che decide di entrare nel percorso Ausl, avendo dalla stessa Ausl informazioni sull'andamento del percorso stesso e, sulla base dei riscontri, attivare eventuali modifiche al provvedimento di ammonimento, prevedendo anche la revoca del provvedimento stesso.La firma del protocollo questura e Ausl si è tenuta questa mattina presso la questura di Modena da parte del questore Maurizio Agricola e del Direttore Generale dell'Ausl di Modena, Antonio Brambilla