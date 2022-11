Visto mentre ruba catalizzatore da furgone: arrestato

E' uno straniero di 46 anni, già conosciuto per reati specifici, colto in flagranza dalla Polizia di Stato all'interno di un area di una ditta della Sacca

Prima è stato colto dall'occhio elettronico della telecamera di sicurezza collegata con la Vigilanza privata della ditta, poi, dopo l'allarme al numero unico di emergenza 112, bloccato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato accorsa sul posto. Si tratta di un 46enne straniero, già conosciuto dalle forze di polizia per simili reati, e che è stato arrestato. Le videocamere di sorveglianza lo avevano immortalato mentre scavalcare la recinzione introducendosi nel cortile della ditta e nascondendosi tra i veicoli aziendali.



Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo che si trovava sdraiato sotto un furgone, intento ad asportarne il catalizzatore, già parzialmente smontato, e lo hanno bloccato.



L'uomo era in possesso di svariati attrezzi da meccanico, alcune chiavi inglesi, a brugola e a cricchetto, una tronchese ed un coltello. L'uomo è stato anche deferito all’A.G. per il reato di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.







