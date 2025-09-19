Bosco Urbano rende Euphonia un progetto di educazione musicale unico in Italia, capace di unire formazione e performance in uno spazio che è scuola, locale e luogo di comunità. Non solo lezioni e didattica, ma un ambiente vivo e accogliente dove studenti, docenti, famiglie e cittadini si ritrovano per vivere concerti, laboratori, incontri e momenti di solidarietà. Bosco Urbano è un presidio culturale che anima la periferia, promuovendo bellezza, socialità e sostegno al volontariato grazie alla collaborazione con Aseop.
In questo contesto, sabato 21 settembre alle 20, Bosco Urbano ospita il concerto di Ernesto Marciante, giovane cantautore e pianista tra le voci più interessanti della scena pop e jazz italiana. Con il progetto “Voci d’Autore”, Marciante accompagna il pubblico in un viaggio attraverso le storie che hanno ispirato le grandi canzoni del Novecento e della contemporaneità: dall’aneddoto che diede vita a Nature Boy alla vicenda di Quentin Crisp che ispirò Sting per Englishman in New York. Lo spettacolo è pensato come un’esperienza coinvolgente e interattiva, in cui il pubblico diventa parte integrante della performance, tra sorprese sonore e narrazione musicale.
Classe 1991, Marciante è docente di canto Pop-rock e Jazz, vincitore del Premio Lunezia “Nuove proposte”, finalista ad Area Sanremo, solista con importanti orchestre e artista che ha condiviso il palco con musicisti del calibro di Noa, Ron, Simona Molinari e Monica Mancini. Attivissimo anche come divulgatore musicale, conta oltre 370.000 follower su Instagram.
Il concerto, a ingresso gratuito, sarà dedicato ad Aseop, l’associazione che sostiene i bambini malati oncologici e le loro famiglie. Una serata che unisce grande musica e solidarietà, rafforzando il legame tra cultura e comunità, nel segno della condivisione e dell’impegno civile.
Voci d’autore, Ernesto Marciante in concerto al Bosco Urbano per Aseop
Domenica 21 settembre alle 20 presso Bosco Urbano, via Staffette Partigiane 9 a Modena
