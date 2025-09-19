Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Voci d’autore, Ernesto Marciante in concerto al Bosco Urbano per Aseop

Domenica 21 settembre alle 20 presso Bosco Urbano, via Staffette Partigiane 9 a Modena

Bosco Urbano rende Euphonia un progetto di educazione musicale unico in Italia, capace di unire formazione e performance in uno spazio che è scuola, locale e luogo di comunità. Non solo lezioni e didattica, ma un ambiente vivo e accogliente dove studenti, docenti, famiglie e cittadini si ritrovano per vivere concerti, laboratori, incontri e momenti di solidarietà. Bosco Urbano è un presidio culturale che anima la periferia, promuovendo bellezza, socialità e sostegno al volontariato grazie alla collaborazione con Aseop.
In questo contesto, sabato 21 settembre alle 20, Bosco Urbano ospita il concerto di Ernesto Marciante, giovane cantautore e pianista tra le voci più interessanti della scena pop e jazz italiana. Con il progetto “Voci d’Autore”, Marciante accompagna il pubblico in un viaggio attraverso le storie che hanno ispirato le grandi canzoni del Novecento e della contemporaneità: dall’aneddoto che diede vita a Nature Boy alla vicenda di Quentin Crisp che ispirò Sting per Englishman in New York. Lo spettacolo è pensato come un’esperienza coinvolgente e interattiva, in cui il pubblico diventa parte integrante della performance, tra sorprese sonore e narrazione musicale.
Classe 1991, Marciante è docente di canto Pop-rock e Jazz, vincitore del Premio Lunezia “Nuove proposte”, finalista ad Area Sanremo, solista con importanti orchestre e artista che ha condiviso il palco con musicisti del calibro di Noa, Ron, Simona Molinari e Monica Mancini. Attivissimo anche come divulgatore musicale, conta oltre 370.000 follower su Instagram.
Il concerto, a ingresso gratuito, sarà dedicato ad Aseop, l’associazione che sostiene i bambini malati oncologici e le loro famiglie. Una serata che unisce grande musica e solidarietà, rafforzando il legame tra cultura e comunità, nel segno della condivisione e dell’impegno civile.

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
