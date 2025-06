Vucetich porta il suo libro a Modena: 'Contro i giganti' domani alla Feltrinelli

'Quando si carica un bisonte, o lo si ammazza o si rimane travolti'. Questa frase, forse più di altre, riassume il pensiero che fa da filo conduttore al libro di Massimiliano Vucetich 'Contro i giganti'. Colonnello in congedo dei carabinieri, per vent'anni Vucetich ha coordinato l'articolazione del Nucleo investigativo di Roma, specializzata nella repressione dei reati contro la pubblica amministrazione e dall'ottobre 2024 è consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Nel volume, che l'autore presenterà domani (sabato 14 giugno) alle 18 alla libreria Feltrinelli di Modena, dialogando col direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli, si accendono i fari sulle modalità di indagine che portarono ad alcune delle più importanti inchieste degli ultimi anni. Da calciopoli a Lady Asl, dalla P3 a Consip e allo stadio della Roma. Indagini che si intrecciano e il cui destino e risultato spesso è connesso non solo per la sovrapposizione temporale, ma anche per gli interessi politici e 'di potere' in campo, come dimostrano le sovrapposizioni che l'autore descrive tra le indagini sulla Sanità e quelle sul cosiddetto 'Sistema Moggi' nel calcio.

Una fotografia dai tratti realisti, crudi, che non lesina critiche allo stesso sistema giudiziario e che parte dalla consapevolezza di quanto sia delicato indagare sui 'colletti bianchi'. 'Condurre indagini su questo tipo di organizzazioni è molto più difficile rispetto alle attività investigative che riguardano la criminalità organizzata - scrive Vucetich -. Nell'ambito delle investigazioni su potenti colletti bianchi, l'errore è letale, non solo per l'attività in sè, ma per tutta la struttura investigativa'. E anche sui magistrati il giudizio fa riflettere: 'L'obbligatorietà dell'azione penale riguardo a questa tipologia di reati è un feticcio, una presa in giro, proprio perchè la discrezionalità dei magistrati su cosa approfondire e cosa no e su come fare gli approfondimenti, è pressochè assoluta'.