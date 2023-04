Vuole gettarsi da cavalcavia: autostrada chiusa. Polizia lo salva

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È accaduto che nella serata di Pasquetta un giovane, in stato di sconforto per motivi personali, ha cercato di suicidarsi salendo su un cavalcavia autostradale, minacciando di gettarsi tra i veicoli in rientro dal ponte pasquale.Un equipaggio della Polizia Stradale di Modena Nord è intervenuta presso il cavalcavia sull’autostrada A1 a Castelfranco Emilia ed un operatore si è inerpicato sulla struttura viaria raggiungendo il giovane, seduto sul cornicione del ponte con le gambe rivolte verso la carreggiata, intavolando un colloquio per indurlo a recedere dai suoi propositi; nel contempo, altri due equipaggi, rispettivamente della Sottosezione di Modena Nord e di Bologna Sud provvedevano, mediante servizio di “safety car”, a rallentare il traffico e poi a bloccarlo, per creare le condizioni di sicurezza per l’intervento di salvataggio.L’operatore della Polizia Stradale dopo una trattativa durata circa un’ora, è riuscito a convincere il giovane a desistere dai propri propositi inducendolo a scavalcare nuovamente le barriere di protezione e a portarsi in sicurezza sulla strada comunale, dove, nel contempo, si era portata una ambulanza del 118. I familiari del giovane hanno ringraziato gli operatori della Polizia Stradale per il loro operato.