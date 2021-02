WindTre down: impossibile fare telefonate anche nel modenese

Telefoni muti dalle 15.30 di oggi per molti utenti WindTre e Iliad, anche nel modenese. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni, registra problemi in diverse città italiane e in gran parte dell'Emilia Romagna (mappa in alto). I problemi più segnalati per WindTre riguardano il servizio di telefonia, ma in alcuni casi non funziona neppure la rete Internet. Discorso analogo per Iliad.

Al momento l'operatore telefonico non ha fornito notizie sulla causa del blackout.